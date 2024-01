VIDEO | Reemo Voltri: me ei ole tulemusega eriti rahul, kuid paraku Reformierakond ei hooli Eesti lastest ega noortest

Voltri nentis, et äsja sündinud 5,7 miljoni euro suurune kokkulepe ei olnud kindlasti see, mida õpetajad ootasid. Paljud neist olid Voltri sõnul siiski juba tööle tagasi pöördunud, kuna muretsesid õpilaste hariduslünkade pärast.

Voltri märkis, et valitsus lubas kollektiivleppe läbirääkimiste käigus tulevaste palgatõusude tähtajad kinnitada. „Hea tulemus see kindlasti ei ole, ootasime valitsuselt suuremat arusaamist,“ nentis ta ja lisas, et Reformierakond ei hooli Eesti noortest.

„Ma arvan, et enamus õpetajaid ei ole selle tulemusega rahul,“ tõdes Voltri. „Aga halvemal juhul oleks võinud juhtuda, et streikijaid jääb aina vähemaks, Reformierakond paneb nii-öelda tuima ning streikijatele jäävad tühjad pihud.“

Kui üks pool kokkuleppest kinni ei pea, on õpetajatel õigus töörahu katkestada ja streiki jätkata. „Nagu me anname koolis õpilastele võimaluse, kui nad esimesel korral ebaõnnestuvad, nii anname praegu ka valitsusele võimaluse parandada oma suhtumist,“ kirjeldas Voltri olukorda.

Voltri sõnas lõpetuseks, et tänane valitsus on näidanud õpetajate suhtes arrogantset ja üleolevat suhtumist. „See teeb kurvaks, aga samas olen uhke, et nii paljud õpetajad ikkagi ühinesid streigiga, näitamaks, et nad hoolivad Eesti haridusest,“ lisas ta.