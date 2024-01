Peskov nimetas eurosaadiku Ždanoka vastu esitatud süüdistusi nõiajahiks

„Pidage meeles, et USA-s oli makartism. Kui palju inimesi arreteeriti ja vanglasse heideti süüdistatuna suhetes kommunistide või KGB-ga. See on sama asi,“ lisas Peskov.

Peskov ütles, et Moskva mõistab selle „teravalt hukka“. Ta märkis, et see ei vasta kuidagi ühelegi Euroopas domineerivale demokraatia ideaalile. „See on nende niinimetatud ideaalidega täiesti vastuolus,“ sõnas ta.