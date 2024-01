Europarlament kubiseb skandaalidest. Iga neljanda saadiku minevikust leiab mõne küsitava või lausa ebaseadusliku teo

Ajakirjanikud üle Euroopa said kokku 253 tõsisemat skandaali 163 Euroopa parlamendi liikme kohta. Arvestades, et Euroopa parlamendis on 705 saadikukohta, millest küll uurimuse lukkulöömise hetkel 18. jaanuaril oli täidetud 704, moodustavad skandaalidega liikmed parlamendist umbes 23%.