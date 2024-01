Putin deklareeris varasid: endiselt on tal korter ja garaaž Peterburis, kaks vana Volgat ja Niva

Putini kogu tulu kuue aasta peale oli 67 591 875 rubla (694 557 eurot). Tuluallikatena on deklaratsioonis näidatud palk, tulu pangahoiustelt ja väärtpaberitelt, sõjaväepension ja vara müük, vahendab Interfax.

Putini omanduses on korter (77 ruutmeetrit) ja garaaž (18 ruutmeetrit) Peterburis ning kolm autot (kaks GAZ M21, mis on välja lastud aastatel 1960 ja 1965, VAZ 2121, mis on välja lastud 2009. aastal, ja 1987. aasta haagis Skif).