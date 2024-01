OTSEBLOGI ja VIDEO | Streik on läbi! Haridustöötajad võtsid valitsuse palgaettepaneku vastu

Kell 15 istusid Kallas ja haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri maha vanalinnas riikliku lepitaja kontoris.

Täna hommikul Stenbocki majja riigieelarve strateegiat arutama kogunenud valitsus leppis vastu südapäeva kokku streikivatele haridustöötajatele pakutavas kompromissettepanekus - 5,7 miljonit eurot palgaraha, mille jaoks kärbitakse ministeeriumite, peamiselt Eesti 200 ja sotside kulusid.

See tähendab, et õpetajate töötasu alammäär tõusis 1820 euroni ja osapooled saavad alustada kollektiivlepingu läbirääkimisi.

Streik algas 22. jaanuaril. Liidu nõue selle lõpetamiseks oli, et sel aastal tõuseks õpetajate alampalk 1835 euroni. See tähendab, et riigieelarvest tulnuks leida palgalisa 10,8 miljonit eurot. Ehk kokkuvõttes on praegu leitud summa 5,1 miljonit eurot vähem.

Voltri sõnul ei ole seega olukord ideaalne. „Olen saanud palju kirju, et see pole piisav palgatõus. Valitsuse üks erakond (reformierakond) ei soovi olukorda tegelikult lahendada, seega pidasime oluliseks praeguse pingutuse vastu võtta. Nõnda saime punnseisust üle ja saame minna pikemaajaliste läbirääkimiste juurde,“ lausus ta.

Kallase sõnul peavad edasised kollektiivlepingu läbirääkimised tulema sisulised. Arutamise alla peavad lisaks palgaküsimustele tulema ka õpetajate karjäärimudel. „Mul on hea meel, et streik tõi need teemad lauale,“ lausus ta.

Kallas tõi ka välja, et õpetajate praeguseks palgatõusuks on vaja ära teha riigieelarve muudatus, mistõttu ei muutu palk homsest, vaid niipea, kui muudatused on vastu võetud.

19. veebruaril alustatakse läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks.

