Politoloog Keskerakonna tulevikust ilma Rataseta: lõppu sellele erakonnale nii naljalt ei ennustaks

Kilp rääkis Delfile, et praegu on tegemist teise suure Keskerakonnast lahkumiste lainega, esimene suurem laine toimus 2004. aastal. Kilp sõnas, et Tallinnas muutub Keskerakonna positsioon järjest keerulisemaks. Samas tõi ta paralleeli ka 2004. aastaga, mil Savisaare juhtinud erakond madalseisust siiski mängu tagasi tuli.

„Tänasel päeval on võrreldes varasemate aegadega Keskerakonnal madalseis, aga ma ei välistaks seda, et Keskerakond võib veel oma positsiooni erakonnamaastikul parandada, sest kuigi eestikeelsete valijate seas on toetus praegu langenud, võib see muukeelsete seas tõusta, sõltub, mis on Kõlvarti juhitud erakonna tiimiloomise taktika,“ ütles ta.