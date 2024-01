VIDEO | Osa ministeeriume asub kärpima, et õpetajate palka tõsta. Kristina Kallas: raha ei seisa nurgas kotis

Südapäeva paiku selgus, et valitsus on nõus õpetajatele täiendavaks palgatõusuks tänavu eraldama 5,7 miljonit eurot. Peamiselt tuleb see nende ministeeriumite arvelt, mida juhivad Eesti 200 ja sotsid. Kristina Kallas toonitas siiski, et tegu on ühise otsuse ja panusega. Kas haridustöötajate liit selle ettepanekuga nõus on, pole aga veel kindel.