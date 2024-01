Vene dissident Kara-Murza viidi teise kolooniasse üksikvangistusse, et „elu ei oleks meelakkumine“

Seni teises Omski koloonias IK-6 olnud Kara-Murza teatas, et reedel, 26. jaanuaril viidi ta ilma igasuguse ettehoiatuseta järjekordse „kuritarhtliku rikkumise“ eest „komisjoni“. Kara-Murza sõnul pandi talle süüks seda, et ta ei tõusnud hommikul käsu peale üles. „Komisjon“ otsustas Kara-Murza sõnul saata ta kongitüüpi üksikruumi, et „elu ei oleks meelakkumine“.