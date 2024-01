Haridustöötajate streik lõppeb täna? Valitsus jõudis kokkuleppele: palgarahaks eraldatakse 5,7 miljonit eurot

Kallas teatas varahommikul pressiteate vahendusel, et on koos Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ministritega leidnud lahenduse, kuidas panustada õpetajate palgatõusu ühiselt lisaraha 5,7 miljonit eurot ehk veidi üle poole haridustöötajate nõutavast summast. Reformierakond polnud teadlik, et haridusminister täna hommikul säärase avaldusega välja tuleb.

Küsimus tuligi lauale kella 10 ajal. Mitmed allikad kinnitasid vastu südapäeva, et nii jääbki – tehakse haridustöötajatele valitsuse poolt kompromissettepanek 5,7 miljoni euro ulatuses.

„Täna pakutav kokkulepe tõstab töötasu alammäära 4,1 protsenti ehk 1820 euroni, millega kerkib õpetajate arvestuslik keskmine 6,6 protsenti ehk 2184 euroni. Seega säilib õpetajate palga suhe Eesti keskmisesse, olles 112 protsenti,“ märkis Kristina Kallas.

Saates „Uudis+“ ütles ta 12.20 paiku, et haridustöötajate liidule on nüüd ka ametlikult ettepanek tehtud, et töötüli lõpetada. Ta selgitas, et seejärel saab edasi arutada teisi probleeme, millega õpetajad silmitsi seisavad, näiteks töökoormuse üle. Haridustöötajate senine nõudmine on olnud 10,8 miljoni euro suurune lisaraha õpetajate palkade tõstmiseks käesoleval aastal.

Kui hommikusest pressiteatest ilmnes, et tegu on Eesti 200 ja sotside ministrite soologa, siis nüüd on katteallika osas taust laiem. Kallas rääkis, et arutelu ajal polnud enam küsimus, mis erakonna ministrid kulutusi kärbivad. „Valitsuses koos leidsime vahendid. Koos rahandusministriga,“ muljetas Kallas.

Ta viitas, et lisaraha tuleb haridus- ja teadusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja maaeluministeeriumi rahakotist. „See pole oluline, mis erakonna ministrid kärbivad, kokkulepe on olemas valitsuse tasandil,“ rõhutas ta.

Mis kulude pealt täpsemalt kokku hoitakse? Kallas märkis, et ülekantavad vahendid suunatakse õpetajate palkadeks. Samuti kärbitakse tegevus- ja majanduskulusid.