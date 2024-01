Riho Terras: Ratase liitumine tugevdab Isamaad

„Tema liitumine tugevdab Isamaad. Ratasel on pikaajaline poliitiline kogemus ning ta on kandnud peaministri vastutust valitsuses, kuhu kuulus ka Isamaa,“ lausus ta.

Ratas andis eilsel pressikonverentsil mõista, et ta on huvitatud juunikuus toimuvatel valimistel Isamaa ridades Euroopa Parlamenti kandideerima. Alates 2019. aastast on Isamaad Euroopa Parlamendis esindanud Riho Terras.

Erakonnad püüavad Euroopa Parlamendi nimekirjadesse prominente, kes võiksid tuua neile võimalikult palju hääli. Jüri Ratase liitumine tõstab õhku küsimuse Isamaa esinumbri valiku kohta.

Kas Ratas võiks saada nimekirjas esimese või teise koha, seda ei soovinud Isamaa esimees Urmas Reinsalu eilsel pressikonverentsil öelda, lisades vaid, et Terras on Brüsselis teinud väga head tööd. Kuigi Delfi küsis ka Terraselt, kas saadik tunneb, et ta positsioon on Ratase kandideerimishuvi tõttu ohus, siis selle kohta vastuseid ei tulnud. Samuti ei soovitud kommenteerida Isamaa esinumbriks jäämise küsimust.

„Meie eesmärk on püüda Euroopa Parlamendi valimistel kahte kohta ning tuleme välja tugeva programmi ja nimekirjaga. See on terve erakonna ühine pingutus,“ lausus ta.

Ratas ise märkis, et temale pole oluline olla valimisnimekirjas esimene, kuid talle on oluline kandideerida.

Kandidaatide esitamine Euroopa Parlamendi valimisteks algab 10. aprillil. Euroopa Parlamendi valimiste nädala algab 3. juunil ning valimispäev on 9. juunil 2024.

Isamaa valimisprogrammis on kesksel kohal julgeolekutemaatika. „Kuidas Ukrainas toimuv Euroopat mõjutab – sealhulgas kindlasti migratsiooniprobleemid, mis täna ka Euroopale probleeme valmistavad. Energiajulgeolek kindlasti ka ühe teemana. Julgeolek on fookusteema, millega me plaanime tegelda ja sinna hulka käib ka näiteks toidujulgeolek,“ rääkis Terras ERR-ile.