Californias vahistati pärast kuue surnukeha leidmist kõrbes viis meest

Surnukehad leiti pärast seda, kui üks tulistamises haavata saanu helistas hädaabinumbrile 911, ja kohale saabus politsei helikopter, vahendab BBC News.

San Bernardino šerifibüroo uurijad teatasid eile, et asi võib olla seotud ebaseadusliku marihuaanatootmisega.

Kuuest ohvrist on politsei teatel seni tuvastatud neli.

Kuue mehe surnukehad leiti 23. jaanuaril San Bernardino maakonnas asuva El Mirage linna lähedalt. Kõik kuus ohvrit surid kuulihaavadesse, teatas politsei. Seersant Michael Warricki sõnul olid neljal ohvril lisaks rängad põletused.

Uurimine algas pärast seda, kui ühelt ohvrilt saadi hädaabikõne, milles ta ütles, et tal on kuulihaav.

Politsei helikopter leidis ohvrid ja sõelapõhjaks lastud autod kohaliku aja järgi kell 20.15 Los Angelesest umbes 144 kilomeetrit kirdes. Neli surnukeha olid lähestikku ja üks autos. Viimane surnukeha leiti veidi eemalt.

„Mis puudutab motiivi, siis me oleme kindlad, et see näib olevat vaidlus marihuaana üle,“ ütles Warrick.

Pressiteates ütles šerifibüroo, et uurijad tegid kindlaks, et ohvrid olid korraldanud kohtumise marihuaanatehingu jaoks. Viis vahistatud meest saabusid kohale ja lasid seni uurimise all olevatel põhjustel kuus ohvrit maha.

Võimud on keeldunud kommenteerimast, kas tegemist oli kartellide või jõukudega seotud tapmistega. Selle asemel räägiti lihtsalt organiseeritud kuritegevusest.

Kanep on olnud Californias alates 2016. aastast täiskasvanutele ostmiseks lubatud, aga endiselt on alles aktsiisivaba marihuaana must turg.