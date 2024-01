Uuring: elanike turvatunne püsib kõrge. Vähenenud on toetus maksumuudatustele

Suhtumine eestikeelsele õppele üleminekusse on stabiilselt hea: septembris arvas 74% ja detsembris 75% elanikest, et eestikeelsele õppele üleminek pakub kõigile Eesti lastele, olenemata nende emakeelest, võrdset võimalust omandada kvaliteetne eestikeelne haridus. Eestlaste seas on väitega nõustumine valdav (91%), kuid muudest rahvustest elanike seas on nõustujaid vähem kui mittenõustujaid (nõus 44% ja vastu 52%).