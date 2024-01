Õiguskantsler nõustub presidendiga, et usaldushääletusega vastu võetud seadus on põhiseadusvastane

Madise leidis, et presidendil on õigus seaduse väljakuulutamise üle otsustades hinnata ka seaduse vastuvõtmise menetlust ning oluliste menetlusvigade ilmnemisel saata seadus riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks. Ta nentis, et kui riigikogu võtab seaduse uuesti vastu muutmata kujul, on presidendil õigus pöörduda riigikohtu poole.