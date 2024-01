Täna varahommikul saatis haridus- ja teadusministeerium pressiteate, kus Kristina Kallas kinnitas, et õpetajate palkade tõusuks on lisaraha leitud. Haridustöötajate liidu (EHL) juht Reemo Voltri on edasistest sammudest rääkides ettevaatlik. Ta viitas, et valitsus pole ju ametlikult ettepanekut kinnitanudki.