Uuring: valitsuse liikmetest usaldavad Eesti inimesed enim kaitseminister Hanno Pevkurit

„Usaldusväärsust mõjutab ühelt poolt poliitikut puudutavate meediakajastuse hulk ja teiselt poolt nende kajastuste iseloom: kas need on konfliktsed või mitte. Vähesemal määral sõltub usaldusväärsus ka ministri enda aktiivsusest ja sellest, kuivõrd tema valdkonnas on asju juhtumas,“ rääkis Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog.