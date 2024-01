Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas teatas, et on koos Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ministritega leidnud lahenduse, kuidas panustada õpetajate palgatõusu ühiselt lisaraha 5,7 miljonit eurot. Reformierakond polnud teadlik, et haridusminister täna hommikul säärase avaldusega välja tuleb.