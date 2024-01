Kristina Kallas: õpetajatele palkadeks leiti 5,7 miljonit

„Õpetajate nõudmine, kompromissettepanek oleks, et me leiaks sel aastal veel täiendavalt 10,8 miljonit, et alampalk tõuseks 1836 euroni, et saaks streigi ära lõpetada,“ rääkis Kallas.

Nüüd algavad kollektiivlepingu läbirääkimised, see kutse läks Kallase sõnul eelmine nädal välja. Need algavad 16. veebruaril. Nüüd on vaja kokku leppida alampalga määras.

„Ma tegin reedel peaministrile ettepaneku, et mis oleks minu kompromissiettepanek õpetajatele, nüüd on nädalavahetusel otsitud rahalist katet sellele ettepanekule,“ selgitas ta.

Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide ministrid on rahalise katte leidnud. „Praegu teeksime õpetajatele ettepaneku, et me suudaksime hoida õpetajate keskmist arvestuslikku palka samal tasemel, suhtarvuna eesti keskmisesse palka, nagu ta oli eelmisel aastal,“ rääkis Kallas.

Selleks on vaja 5,7 miljonit.

Praegu on õpetajate alampalk 1803 eurot. Kompromissiettepaneku kohaselt tõuseks palk 1820 euro peale.

Oluline on Kallase sõnul see, et keskmise palga tõus tõuseks sama palju, kui eesti keskmine palk - 6,6%.

„Täna hommikul kutsutakse kokku volikogu ja mul on suur lootus, et lõpetame streigi täna,“ rääkis Kallas.

Kõik sotsiaaldemokraatide ja eesti200 ministrid on nõus kärpima oma ministeeriumite tegevustoetusi. Reformierakonnaga praegu seda kokkulepet pole. Sinna alla kuuluvad kõik ministeeriumi kulud, sh palgad, ülalpidamiskulud.