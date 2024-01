Holland eraldas Ukrainale sõjaliseks abiks 122 miljonit eurot

Teadaolevalt jagatakse see kogusumma erinevateks vajadusteks, vahendab ERR . Suur osa vahenditest ehk 87 miljonit eurot eraldatakse Ukrainale suurtükiväele laskemoona ostmiseks.

Hollandi ministeeriumi andmetel saadetakse 25 miljonit eurot Ühendkuningriigi juhitavale Rahvusvahelisele Ukraina Fondile. Sellest rahastatakse sõjavarustuse ostmist otse tootjatelt, sealhulgas on kõne all õhutõrjesüsteemid, laskemoon ja varuosad.

„On väga oluline toetada Ukrainat mitte ainult lühiajaliselt, vaid ka pikemas perspektiivis. Eriti oluline on praegu näidata, et me aitame Ukrainat,“ ütles Hollandi kaitseminister Kajsa Ollongren.