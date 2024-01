Õpetajate ühenduste võrgustik pöördus koolide töörahu taastamiseks valitsuse poole

Pöördumises rõhutati, et kokkulepe kõigi koalitsioonierakondade ja õpetajate ametiühingu vahel aitaks tööseisaku lõpetada ning annaks võimaluse usalduse tekkimiseks, mis on vajalik haridusvaldkonna sisuliste reformide kavandamisel ja elluviimisel.

„Tervisekriisi ajal ja järel võis tõdeda, et õpetaja juhendamisel läbiviidud kontaktõpe on enamiku õppijate jaoks oluliselt suurema väärtusega kui distants- või iseseisev õpe. Kui Vabariigi Valitsusel oli võimalus taastada kontaktõpe, varustades koolid vajalike koroonatestidega, ja koolid lahti hoida, toetas peaminister seda tingimusteta. Siis tõdeti, et viiruse leviku tõkestamine on investeering haridusse ja vajalik suuremate õpilünkade ennetamiseks,“ selgitas õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator Madis Somelar.