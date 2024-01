Gruusia peaminister Irakli Garibašvili teatas tagasiastumisest

„Meie meeskonnas on palju edukaid juhte ja on vaja anda ka teistele võimalus [peaminister olla]. Seda enam, et meid ootavad ees uued ülesanded: valime sügisel uue parlamendi ja Gruusia Unistus peab valmistuma otsustavaks võiduks, et saaksime edasi liikuda teiste, suuremate eesmärkide poole,“ selgitas Garibašvili.