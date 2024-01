Helme parafraseeris Jüri Ratase Keskerakonnast lahkumist kommenteerides eesti kirjandusklassikat: „Li**id mehed need Keskerakonna mehed. Kes jookseb sotsidesse, kes Isamaasse, kes ootab kohalikke valimisi, et end siis kallilt müüa.“

Helme usub, et Keskerakonna roll ja senine positsioon Eesti poliitikas kindlasti muutub, kuid poliitikaareenilt see veel ära ei kao. Ta toob esile, et Keskerakonna venelastest valijad jäävadki ilmselt nende poolt hääletama.