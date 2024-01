VIDEO | „Asi ei ole rahas, vaid suhtumises.“ Õpetajad selgitavad, miks nad ei anna alla ja jätkavad streikimist

Eesti haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri ütles hommikusel kogunemisel Delfile, et streik on seni kulgenud väga hästi. „Me paraku oleme tunnistajateks Eesti ajaloo kõige suuremale ja pikemale õpetajate ja haridustöötajate streigile. See on kahetsusväärne, aga see on tähelepanuväärne, et õpetajaskond on nii suures mures oma Eesti hariduse pärast.“