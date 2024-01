Streikivate õpetajate hulk on sel nädalal languses

Pärnu linna meedianõunik Teet Roosaar ütles Delfile, et linnavalitsuse hommikuste andmete kohaselt jätkab linnas ja kolmes osavallas streikimist neli Tõstmaa Keskkooli õpetajat. „Valdavalt töötavad nad osakoormusega ja kooli juhtkonna sõnul see õppetööd ei mõjuta.“ Samas nentis ta, et ametlikult ei saa kinnitada, et kõikides koolides on streik lõppenud.