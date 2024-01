Prantsusmaa põllumehed kavatsevad Pariisi tuhande traktoriga blokaadirõngasse võtta

Protestijad tõrjusid nädalavahetusel tagasi peaminister Gabriel Attali järeleandmised ja lubasid Pariisi piiramisrõngasse võtta, halvates liikluse seitsmel linna viival kiirteel, vahendab Guardian.

On oodata, et blokaadiks kasutatakse vähemalt tuhandet traktorit. Need peaksid jääma kesklinnast 30-40 kilomeetri kaugusele. Eesmärk on takistada linna sisse ja sellest välja liikumist. See võib takistada ligipääsu ka Charles de Gaulle-Roissy lennuväljale Pariisist põhjas ja Orly lennuväljale Pariisist lõunas ning regiooni peamistele värske toidu turgudele Rungisis.

Võimud on kutsunud autojuhte ära jätma või edasi lükkama kõik mittehädavajalikud sõidud.

Põllumehed väidavad, et neid kägistavad Euroopa Liidu ja Prantsusmaa bürokraatia ja regulatsioonid ning et traditsiooniline maaelu on hävimas. Nõutakse ausamaid hindu toodete eest, subsiidiumide maksmise jätkamist põllumajanduses kasutatavale diiselkütusele ja finantstoetust mahetootjatele.

Prantsusmaa siseminister Gérald Darmanin teatas, et on mobiliseeritud 15 000 politseinikku ja sandarmi, et hoida ära traktorite Pariisi ja teistesse linnadesse sisenemine ja et hoida avatuna ligipääs lennuväljadele ja Rungisile.

Mitmed põllumeeste ametiühingud on kutsunud liikmeid avaldama sel nädalal valitsusele maksimaalset survet, eriti enne Attali homset kõnet parlamendis.

Edela-Prantsusmaal jätkasid protestijad teede blokeerimist Pau, Bayonne’i ja Ageni juures kogu nädalavahetuse. Täna kavatsetakse piiramisrõngasse võtta ka Lyon. Blokeeritakse ka suusakuurorte Püreneedes.

Peamise põllumeeste ametiühingu FNSEA juht Arnaud Rousseau ütles, et blokaadid kestavad vähemalt homseni.