VIDEO | Kõlvart: Ratase lahkumine oli Keskerakonna suhtes õiglane. Oleme valmis selleks, et mõned võivad veel lahkuda

Kõlvart nentis, et Ratas pidas teiste erakondadega juba mitu kuud läbirääkimisi. „Tõenäoliselt ei ole see tänane otsus kellelegi üllatuseks, aga lootus oli, et ta jääb,“ märkis ta. „Aga kahjuks oli peamiseks intriigiks mitte see, kas ta läheb, vaid see, kuhu ta läheb.“

Ta lisas, et terve erakond sai Ratase lahkumisest teada värske isamaalase pressikonverentsi ajal. Tema sõnul on Ratase samm teiste liikmete suhtes õiglane. „Kui peamiseks küsimuseks on, et kuhu minna, mis õige pakkumine oleks,“ viitas Keskerakonna juht pikalt hautud lahkumisplaanidele.

Kõlvarti sõnul ollakse valmis, et inimesi lahkub Keskerakonnast veelgi. Ta kinnitas, et on liikmetega palju suhelnud, ent ei osanud siiski öelda, mitme inimese võrra partei kahaneda võib.

Ratas ütles tänasel pressikonverentsil, et endiste parteikaaslaste sõnul ei usu Eesti ühiskond enam Keskerakonda. Kõlvart teatas, et eelkõige peavad erakonda uskuma keskerakondlased ise.

„Alati on lihtsam minna sinna, kus on tugevam meeskond, võimupositsioon või kõrge reiting ja kerge võimalus poliitikas edasi liikuda,“ sõnas Kõlvart. „Keskerakonnas on seda praegu raske teha.“ Ta rõhutas, et erakonna tulevik on väärtuspõhiste tegutsejate kätes.