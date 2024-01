VIDEO | Värske isamaalane Jüri Ratas Keskerakonnast: inimesed on usu kaotanud. Kuus liiget fraktsioonis on katastroofiline

Ta lisas, et viimase kolme kuu jooksul on Keskerakond lagunenud. „Inimesed on usu kaotanud, meie fraktsioonist on kümme inimest läinud. Kui peale valimisi öeldi, et 16 liiget on väga vähe, siis kuus on katastroofiline,“ rääkis Ratas.

Potentsiaalse Reformierakonna ja Isamaa koalitsiooni kohta ütles Reinsalu, et see on väga spekulatiivne mõttekäik. „Minu vaade on praegu see, et peaminister peaks oma ameti maha panema. Ma hoiatasin selle eest juba sügisel. Juba sügise hakul ma ütlesin, et ma näen, et see valitsus on jõudnud juhtimiskriisi ja see on üha kasvav ja kiirenev probleem,“ rääkis ta.