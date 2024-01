Põhja ringkonnaprokuratuur esitas proviisorile ja perearstile süüdistuse ebaseaduslikus ravimiäris

Kohus on prokuratuuri taotlusel arestinud ligikaudu 1,6 miljoni euro väärtuses süüdistatavate vara, et tagada võimalikke nõudeid kuritegudega tekitatud kahju hüvitamiseks. „Kõige kahetsusväärsem on, et süüdistuse kohaselt peteti valeandmeid esitades Tervisekassalt välja hüvitisi, millega tagatakse ravimite odavam kättesaadavus neid päriselt vajavatele patsientidele. Taoline ravikindlustussüsteemi kuritarvitamine võib aga ravimite kättesaadavust vähendada või mõjutada nende hinda. Prokuratuur esitab menetluse käigus kogutud tõendid kohtule, mille hindamise järel teeb süüküsimuses otsuse kohus,“ sõnas Vainola.