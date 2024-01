Ždanoka: mind ei õnnestu hirmutada, jätkan võitlust neofašismiga

Re:Baltica, The Insideri ja Eesti Päevalehe ajakirjanikud avaldasid täna hommikul e-kirjavahetusel põhineva uurimuse, milles kinnitatakse, et Ždanokal on olnud regulaarseid kontakte FSB-ga. Ta on FSB töötajatele aru andnud ja küsinud raha oma ürituste korraldamiseks.

Oma avalduses meediale teatab Ždanoka, et sissemurdmine isiklikku kirjavahetusse ilma õiguskaitseorganite sanktsioonita on lubamatu ja isikuandmete vargus, mis on iseenesest kriminaalkuritegu.

Ždanoka kirjutab, et sai kommentaaripalve ajakirjanik Inga Spriņģelt reedel, 26. jaanuaril.

„Miks tehti kirjas mulle ettepanek valmistada vastused ette kohe, pühapäeva hommikuks, sest „ei ole võimalik vastust kauem oodata, sest me avaldame artikli järgmise nädala alguses“? Ma arvan, et sellist kiirustamist seletab see, et neljapäeval saatsin ma EP saadikutele laiali kutsed üritusele järgmisel reedel, ühel holokausti mälestuspäeval. Esitamisele tuleb film Riia getost, millele järgneb diskussioon neofašismi taassünnist Euroopas, sealhulgas Lätis,“ teatas Ždanoka. „Teatan, et hirmutada mind ei õnnestu. Mina ja minu mõttekaaslased jätkame EP tribüüni kasutamist võitluseks neofašismiga.“

Ždanoka märkis veel, et tema nime ei olnud KGB agentide kartoteegis ning ta ei ole teinud ega tee koostööd eriteenistustega.

„Süüdistused kontaktides erinevate inimestega, mis kuulub poliitiku otseste kohustuste hulka, ei tööta,“ kuulutas Ždanoka.