FOTOD | Algas streigi teine nädal. Õpetajad kogunesid taas riigikogu ees

Eesti haridustöötajate liidu (EHL) teabejuhi Janno Isati sõnul kogunevad õpetajad esmaspäeva hommikul riigikogu ette, kuigi riigikogus on istungite vaba nädal. Ta lisas, et tegemist pole meeleavaldusega, vaid õpetajad ise soovisid kogunemise teha.

EHL-i volikogu otsustas neljapäeval , et streik jätkub, sest valitsuses ei sündinud kokkulepet, mis puudutab õpetajate palgatõusu. Nimelt soovivad õpetajad saada selleks 10,8 miljonit lisaraha.

„Räägitakse pikematest plaanidest ja kollektiivlepingu läbirääkimistest – oleme sellest loomulikult huvitatud, aga hetkel ei saa valitsust kuidagi usaldada ja ei ole kindel, et kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamisega kindlust tuleks,“ ütles EHL-i juht Reemo Voltri.

Lisaks otsustas volikogu, et streigifondist toetatakse neid ametiühingu liikmeid, kes järgmisel nädalal streigiga jätkavad.

„Aluseks võttes 50% ulatuses arvestuslikust päevasest töötasu alammäärast ning klausliga, et tegu on kuuenda streigipäevaga. Ehk kõik, kes on juba viis päeva streigil osalenud, saavad esmaspäevast toetus. Kui aga näiteks streigiti teisipäevast, saab toetust maksta alates järgmise nädala teisipäevast. Ka otsustati tulla vastu suurele avalikule huvile toetada streigifondi ning avasime konto nende annetuste vastuvõtmiseks,“ vahendati pressiteates.