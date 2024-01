VIDEO, BLOGI ja FOTOD | Jüri Ratas lahkus Keskerakonnast ja liitub Isamaaga

Pärast Mihhail Kõlvarti valimist erakonna juhiks on Keskerakonnast viimaste kuude jooksul lahkunud paljud nimekad liikmed. Ratas pole varem selgelt välja öelnud, kas ja millal ta erakonnast lahkub. Täna teatas ta, et on otsustanud Keskerakonnast lahkuda.