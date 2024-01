Lukašenka kutsus Ukrainat ja Balti riike lõpetama parema elu otsimise merede tagant

„Ja mis segas Ukrainat ja Balti riike nii meiega koostööd tegemast? See on meie maailm, me oleme seda üles ehitanud mitu aastakümmet,“ ütles Lukašenka, vahendab Interfax.

„Ei oleks paha, kui siin seisaks keegi Ukrainast. Kolm slaavi rahvast on ju kõik kannatanud. Aga neid ei ole, see on nende valik võtta teine kurss. Aga ma arvan, et nad naasevad meie juurde. Pole pääsu,“ lausus Lukašenka, lisades, et on tähtis pidada au sees natsismi ohvreid ja avada koos neile mälestusmärke kogu endise Nõukogude Liidu territooriumil.