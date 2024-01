Jordaanias hukkus droonirünnakus kolm USA sõdurit

USA keskväejuhatus (CENTCOM) kinnitas, et kaheksa sõjaväelast sai sedavõrd raskeid vigastusi, et evakueeriti Jordaaniast pärast seda, kui nad olid saanud haavata pühapäeval toimunud droonirünnakus USA eelpostile Süüria piiri lähedal.

„Vigastusi saanud personal vajas evakueerimist Jordaaniast kõrgema taseme arstiabi saamiseks,“ teatas CENTCOM oma avalduses. „Vigastustega USA personali arv on suurenenud vähemalt 34-ni, kuid eeldame, et see arv muutub, kuna järelravi taotlemine jätkub,“ lisati teates.