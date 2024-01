OTSEBLOGI | Ukraina julgeolekuteenistus paljastas relvahangete korruptsiooniskeemi

SBU teatas, et uurimine „paljastas kaitseministeeriumi ametnikud ja relvatarnija Lvivi Arsenali juhid, kes varastasid mürskude ostmisel ligi 1,5 miljardit grivnat“. Nad lisasid, et juhtumiga on seotud „endised ja praegused kaitseministeeriumi kõrged ametnikud ja sidusettevõtete juhid“.