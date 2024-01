Toetused Hamasile? Välisminister Tsahkna sõnul ei saada Eesti esialgu rohkem raha ÜRO Palestiina abiorganisatsioonile

Täna on mitmed riigid eesotsas USA ja Suurbritanniaga teatanud, et peatavad ÜRO Palestiina põgenike abiorganisatsiooni UNRWA rahastamise, sest väidetavalt oli 12 selle töötajat seotud Hamasi korraldatud terrorirünnakuga Iisraeli vastu mullu 7. oktoobril. Organisatsioonile on annetusi teinud korduvalt ka Eesti välisministeerium.