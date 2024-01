Mitmed riigid peatavad Palestiina põgenike abiorganisatsiooni rahastamise

Ka Soome väliskaubandus- ja arenguminister Ville Tavio teatas sotsiaalvõrgustikus X tehtud postituses, et süüdistused, mille kohaselt 12 UNRWA töötajat olid seotud Hamasi korraldatud terrorirünnakuga, on väga tõsised, vahendab YLE.

„Ootame sõltumatut ja põhjalikku uurimist. Soome poliitika on, et Hamasile kasulikke toetusi ei maksta,“ ütles ta.

Lisaks USA-le ja Soomele on teatanud ka Itaalia, Kanada ja Austraalia et peatavad ajutiselt UNRWA rahastamise.

Euroopa Liit on märkinud, et süüdistuste pärast „äärmiselt mures“ ja hindab edasisi samme „täieliku ja kõikehõlmava uurimise tulemuste põhjal“.

UNRWA teatas reedel, et on vallandanud mitu töötajat, keda Iisrael on süüdistanud Hamasi oktoobris korraldatud rünnakus osalemises. Organisatsioon on alustanud ka asja uurimist.

UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) on ÜRO alla kuuluv humanitaarorganisatsioon, mille ülesandeks on pakkuda Palestiina põgenikele põhiteenuseid, nagu haridus, tervishoid ja sotsiaalteenused.