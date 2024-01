USA kiitis pärast pingelist aastat heaks hävitajate F-16 müügi Türgile

Otsus hävitajate müügi osas viibis, kuni Ankara kiitis sel nädalal heaks Rootsi ühinemise NATOga. Tehing läheb Türgile maksma 23 miljardit dollarit (21 miljardit eurot) ja see sisaldab ka „moderniseerimiskomplekte“ 79 olemasolevale Türgi F-16-le, kirjutab BBC News.

USA välisministeerium teatas kongressile, et on samuti heaks kiitnud 40 hävitaja F-35 müügi Kreekale. Tolle tehingu maksumuseks on 8,6 miljardit dollarit (ligi 8 miljardit eurot).