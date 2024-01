Jeemeni huuthi mässulised ründasid naftatankerit. Alus süttis põlema

Tuntud kaubandushiiu Trafigura Groupi kütusetankerit Marlin Luanda tabas rakett reede õhtul. Väljaanne Bloomberg märgib, et see on huuthi mässuliste seni kõige tõsisem rünnak naftat vedavale laevale.

„Laeva pardal olev tulekustutussüsteem on kasutusel, et kustutada ja ohjeldada tulekahju, mis tekkis ühes lastimahutis,“ ütles Trafigura pressiesindaja oma avalduses. „Oleme laevaga endiselt ühenduses ja jälgime olukorda hoolikalt. Piirkonnas asuvad sõjaväelaevad on teel sündmuskohale, et osutada abi.“