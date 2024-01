Jeemeni Houthi mässulised ründasid naftatankerit. Alus süttis põlema

Tuntud kaubandushiiu Trafigura Groupi opereeritavat kütusetankerit Marlin Luanda tabas rakett reede õhtul. Väljaanne Bloomberg märgib, et see on Houthi mässuliste seni kõige tõsisem rünnak naftat vedavale laevale.

„Laeva pardal olev tulekustutussüsteem on kasutusel, et kustutada ja ohjeldada tulekahju, mis tekkis ühes lastimahutis,“ ütles Trafigura pressiesindaja oma avalduses. „Oleme laevaga jätkuvalt ühenduses ja jälgime olukorda hoolikalt. Antud piirkonnas asuvad sõjaväelaevad on sündmuskohale teel, et osutada abi.“

Alates novembrist on Iraani toetatud houthid korraldanud kümneid rünnakuid kaubalaevade vastu, mis sõidavad läbi Punase mere, mis on üks maailma kõige tihedama liiklusega laevateid. Rühmituse väitel ründavad nad solidaarsusest palestiinlastega Gazas, kus Iisrael võitleb terrorirühmituse Hamas vastu.

USA ja selle liitlased on vastuseks taolistele rünnakutele andnud rühmituse vastu õhulööke, ajendades houthid hoiatama, et nad suurendavad rünnakuid laevanduse vastu. Liitlased on võtnud rühmituse sihikule ka sanktsioonidega, et kärpida selle rahalisi ressursse.