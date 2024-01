Kultuuriminister: meie kultuuri on võimatu ilma Tartuta ette kujutada

Tartul on minu südames eriline koht ning see eriline linn on minu isiklikus kujunemisloos pakkunud uskumatult ilusaid hetki. Sarnaseid oma Tartu hetki on kindlasti paljudel eestlastel, kelle eludes on see linn pakkunud nii haridust kui ka kultuurialaseid kogemusi.

Meie kultuuri on võimatu ilma Tartuta ette kujutada. Seda enam on mul hea meel, et 2024. aastal on Tartu ühena kolmest Euroopa linnast kandmas Euroopa kultuuripealinna tiitlit, et Tartu vaimustavast vaimsusest saaks teada ka need, kellel seni oma isiklikku Tartu puudutust veel pole. See on tervele Eestile oluline sündmus. Usun, et aastane kultuuripidu annab meile kõigile, noortele ja vanadele Tartu sõpradele, ekstra põhjuse tulla kokku just Tartusse ja Lõuna-Eestisse, et meie ühisest kultuuririkkusest osa saada.

Mul on hea meel, et Tartu 2024 loovkontseptsiooniks on saanud Berk Vaheri välja pakutud „Ellujäämise kunstid“, mille alla koondunult sünnib aukartust äratavalt palju sündmusi. See on luuüdini puudutav moto, mille sügav ja avara tõlgendusvõimalusega tähendusväli on ajas muutunud aina päevakajalisemaks. Ootan suure põnevusega, mil moel selle juhtmõtte alla koondunud kõrgetasemeline programm aasta jooksul tervikuks saab ning kuidas erinevad loojad nii meilt kui mujalt seda erineval viisil interpreteerivad.