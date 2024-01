Reuters: Ukraina kavatseb sel aastal alustada nelja uue tuumareaktori ehitust

Kaks reaktorit põhineks Venemaal toodetud seadmetel. Ukraina soovib need importida Bulgaariast ning Galuštšenko sõnul peetakse reaktorite üle kõnelusi Bulgaaria partneritega. Teised kaks reaktorit kasutaksid lääne tehnoloogiat.

Galuštšenko ütles intervjuus, et tõenäoliselt alustatakse ehitusega suvel või sügisel. „Meil on anumaid vaja,“ lisas ta, viidates reaktori surveanumatele, mida tuleb importida.

„Kui me täna reaktorianumad kätte saaksime, kuluks minu arvates kaks ja pool aastat ja meil oleks kolmas reaktor liinil,“ ütles Galuštšenko.

Hmelnõtskõis hakati ehitama kolmandat ja neljandat reaktorit 1980. aastatel, kuid projekt jäi pooleli. Pärast iseseisvumist Nõukogude Liidust 1991. aastal on Ukraina ehitanud kolm uut tuumareaktorit – ühe Zaporižžija, Hmelnõtskõi ja Rivne tuumaelektrijaamadesse.

Ukraina kontrolli all oleval territooriumil asub kolm elektrijaama, mis katavad enam kui 55% riigi elektrivajadusest. Kiiev soovib sektorit laiendada, et kompenseerida Zaporižžija tuumajaama kaotust, mis on ühtlasi Euroopa suurim tuumajaam. Venemaa saavutas tuumajaama üle kontrolli pärast täiemahulise sissetungi algust ning jaama reaktorid ei tegutse hetkel.