VIDEO | Urmas Klaas: Tartu on kultuurilinn, kuhu sel aastal Eestis ja Euroopas kokku tulla

Head Tartu sõbrad!

Tartu koos Lõuna-Eestiga on sel aastal Euroopa kultuuripealinn. See tähendab rõõmsaid kohtumisi ja üle tuhande sündmusega kultuuriaastat.

See on üks suur kokkusaamiste ja koosolemiste aasta, nii nagu ütleb ka kultuuripealinna avapeo pealkiri „Kõik on kokku üks!“.

Kuid see on ka aasta, mil me otsime veelgi enam tähendust kultuuripealinna juhtlausele „Ellujäämise kunstid“, mis on viimastel aastatel üha uusi kihte juurde saanud. Koroona-aastad, sõjad meie lähedal, kliimakriis – kõik see on meid aina enam pannud mõtlema, millised on need teadmised ja oskused, mis aitavad meil tulevikus paremini hakkama saada.

Tartu korraldab kultuuripealinna koos Lõuna-Eestiga – see on tervelt veerand Eestit! Kirjanik Valdur Mikita soovitas keerata sel aastal Eesti kaardi pea peale, sest Tartu koos Lõuna-Eestiga on ju pealinn – kultuuripealinn. Miks siis mitte olla sel aastal seal pealpool ja jutustada kogu Eestile tuhandest killust koosnevat ellujäämise kunstide lugu.

Tartu kultuuripealinna programm on rikkalik. Siit leiab igaüks midagi – küll muusikat, kirjandust, kunsti, teatrit, filmi ja palju muud.

Euroopa kultuuripealinn on selle aasta tippsündmus kogu Eestile, kõigile eestimaalastele, kuid me ootame siia ka kümneid tuhandeid külalisi teistest riikidest. Meie linnaväravad ja südamed on kõigile avatud.

Kohtumiseni Tartus ja Lõuna-Eestis!

Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta Tartus ja Lõuna-Eestis algab 26. jaanuaril Emajõe kaldal avatseremooniaga „Kõik on kokku üks!“. Vaata otseülekannet kell 19.00 Eesti Televisioonist. Terve päeva vältavaid avapidustusi vahendab Delfi.