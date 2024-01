FOTOD | President saatis välja esimese kultuuripealinna postmargiga kirja

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul on postmark sümboolne, aga tore viis tähistada olulisi sündmusi, mis eestlastele korda lähevad ja mille üle uhked oleme. „Kultuuripealinnaks on käesoleval aastal küll Tartu, kuid Tartu 2024 postmarke saavad osta ja sellega kirju ning kaarte saata kõik inimesed üle Eesti – ka see on omamoodi võimalus olla osa kultuuripealinna tegevustest.“

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et Tartu 2024 postmargi välja andmine on tähenduslik sündmus. „See, et me praegusel kiirustaval ajal saame veel rääkida postmarkidest ja klassikalisest postiteenusest, on ehe näide ellujäämise kunstidest, mis on ka meie kultuuripealinna juhtmõte. Kultuuripealinna aastale pühendatud postmark on toredaks abiliseks tartlaste ja meie külaliste heade mõtete jõudmisele üle maailma,“ lisas linnapea.