Saaremaal Salme Põhikoolis käiva kolme õpilase ema Mari Lepiku sõnul on nädal möödunud väga rahulikult. Päeva jooksul peavad lapsed ära tegema küll paar koolitööd, kuid enamjaolt saavad nad lihtsalt mängida õues. „Kuna me töötame (mehega) kodust, siis ei too see palju probleeme,“ lausus ta.