Venemaa presidendivalimistele pürgiv sõjavastane Nadeždin ei esita valimiskomisjonile välismaal kogutud allkirju

„Allkirju välismaalt me tervitame, aga keskvalimiskomisjoni ei vii, sest meil on piisavalt riigi sees kogutud allkirju. Et aga välismaa allkirjad meile midagi maksma ei lähe, pole vaja kogujatele maksta, võib korraldada aktsiooni ja koguda üldse miljoneid, et lugeda kokku, kui palju on seal venemaalasi,“ ütles Nadeždin, vahendab Meduza.