VIDEO | Kaitseliidu peastaabi ülem korruptsioonijuhtumist: viisime kohe läbi suure töö, et selliseid juhtumeid vältida

Eesti Ekspress kirjutas sellel nädalal 2020. ja 2021. aastatel toimunud korruptsioonijuhtumist, kus ettevõtja Arvo Tumm väidetavalt andis korduvalt altkäemaksu toonasele kaitseliidu peastaabi vanemspetsialist Margus Hannile. Hanni töösuhe kaitseliiduga lõppes 2021. aastal. Praegu valmistab prokuratuur kriminaalasjas ette süüdistuse esitamist.

Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo ütles Delfile, et Ekspressi lugu oli kirjutatud väga veidras grammatilises sõnastuses. „Tegelikult on tegemist mitme aasta taguse teemaga. Artiklist loeb välja nagu oleks see juhtunud olevikus. Kaitsepolitseiamet on viinud selle kohta läbi uurimise, mis on jõudnud ka kohtuinstantsidesse. Kaitseliit osutas kaitsepolitseile terve uurimise vältel aktiivselt koostööd,“ selgitas ta.

Rebo sõnul tegi kaitseliit 2021. aastal toimunud juhtumi järel omad järeldused. „Viisime läbi kohe väga suure töö kogu oma personaliga, selleks et vältida selliseid korruptsioonijuhte ja isegi, et selgitada, kuidas mitte sattuda korruptsioonikahtluse alla. Õnneks saame rääkida sellest minevikuvormis, need ei ole mingisugused lähiajal toimunud korruptsioonijuhtumid kaitseliidus,“ rääkis ta.

Kaitseliidu töösuhe vanemspetsialist Hanniga lõppes mitme aasta eest ning Rebo sõnul oodatakse huviga erinevate kohtuinstantside otsuseid. „Väga kahetsusväärne juhtum. Ma väga kiidaks kaitsepolitsei valvsust ja nende ametnike professionaalsust, et neil õnnestub meie organisatsioonis ja riigis tervikuna sellised juhtumid tõkestada ja kiiresti välja selgitada.“

Rebo ütles, et juhtumi tekitatud mainekahju hindamiseks ootaks ta enne ära kohtuasja lõpu ning mõne aasta taguse teema pealt tõstatatud meediatormi. „Küll aga ma olen enam kui kindel, et vabatahtlikud teavad, mille pärast eksisteerib kaitseliit, miks me käime koos, miks me teeme Eesti riigile vajalikke asju ja ma loodan, et see plekk meie mundril ei ole kellegi jaoks selline, et nad ukse pealt ümber pööraksid,“ lõpetas ta.