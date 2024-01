Rootsi peaminister lubas, et mingite Ungari nõudmistega seoses NATO-taotlusega ei nõustuta

„See on hea. Väga hea. Verstapost loomulikult, töövõit ja me ei ole veel kodus, sest üks riik on jäänud. Aga see on suur samm loomulikult,“ ütles Kristersson.

Nüüd on alles jäänud ainult Ungari. Kristersson rõhutas, et kõigil riikidel on oma protsessid, aga ta on kindel selles, mida Ungari peaminister Viktor Orbán ütles: et ta tahab, et parlament hääletaks jah.