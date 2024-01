FOTOD | Kriisist kriisi tammuv Reformierakond kogunes strateegiapäevale

Samal ajal kestab juba viiendat päeva õpetajate streik. Reformierakond ütleb, et selle lõpetamiseks vajalikku 10 miljonit ei saa võtta mujalt, kui haridus- ja teadusministeeriumi haldusalast. Koalitsioonipartnerid süüdistavad oravaid seetõttu jäikuses ning nurisevad peaminister Kaja Kallase kangekaelsuse pärast, nagu kirjutas eilne Eesti Päevalehe Tagatuba.

Loos toodi välja ka jätkuv küsimus seoes Kaja Kallase tulevikuga. Delfiga nädalate jooksul kõnelenud allikate sõnul võib täheldada, et valitsusjuhi kavatsus on pidada oma ametis vastu. Ta pole ei avalikult ega eraviisiliselt väljendanud soovi asuda mõnele kaalukale Euroopa Liidu ametikohale, kuigi sel teemal on palju spekuleeritud. Varasematel Reformierakonna kohtumistel on seda küsimust ka päevakorraväliselt tõstatatud ning siis on Kallas seda tõrjunud.

30. jaanuariks on reformierakondlasest rahandusminister Mart Võrklaev lubanud teha ettepanekud riigieelarve strateegia täiendusteks, mis peaks tegelema eeskätt sealt puudu oleva 400 miljoni euro katmisega. Koalitsioonipoliitikud on väljendanud, et tegelikult on lappimist vajav auk suuremgi.

Tänane Urmas Jaaganti Poliitikaradar kirjutab, et kuigi oravad pelgavad maksukoorma täiendavat tõstmist, on keeruline näha lahendust, mis seda täielikult väldib. Reformierakonnas kahetsetakse, et suuremaid maksutõuse ei lepitud kokku juba koalitsiooniläbirääkimistel, sest siis oleks saanud asja ühe halva uudisega ühele poole.