Isamaa ja EKRE tahavad Kaja Kallast umbusaldada

„Eile ei jõudnud valitsus järjekordselt mingile otsusele, et teha õpetajatega kompromiss. Koalitsiooniparteide seisukohad on erinevad ja peaminister takistab otsuste langetamist. Õpetajad jätkavad streiki. Väiksemad koalitsiooniparteid on võimetud oma seisukohtade eest seisma,“ kirjeldas Reinsalu ühismeedias olukorda, mis on viinud soovini avaldada umbusaldust.

Reinsalu teatas, et Isamaa on kõigi opositsioonierakondade vahel sel teemal konsulteerinud. Ta lisas, et valitsuse juhtimiskriis takistab kogu ühiskonna toimimist. „Loodan, et see käik annab julgust ka väiksematel koalitsioonipartneritel seista lahenduse leidmise eest, et järgmisel nädalal saaksid lapsed kooli minna,“ kirjutas ta. „Aeg on see segadus lõpetada moel või teisel.“