Eesti suuremad lehed mõistavad hukka peaministri otsuse presidendi vastuvõtule mitte minna

Eesti Päevalehe juhtkirjas kirjutatakse, et kuigi iga presidendi vastuvõtule kutsutu on vaba otsustama, kas tal on aega sinna ka ilmuda, siis peaministri kui institutsiooni kohta selline printsiip ei kehti. „Kui valitsusjuht ei lähe demonstratiivselt riigi sünnipäevale, saabki tema solvumisest solvatud kogu riik.“