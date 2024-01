Reemo Voltri: ametiühing hakkab streikivatele õpetajatele toetust maksma

Uuest nädalast hakkab ametiühing ühtlasi maksma streigis jätkuvalt osalevatele õpetajatele toetust streigifondist, rääkis haridustöötajate liidu (EHL) juht Reemo Voltri ERR-ile.

Voltri ei öelnud, millises mahus toetus on, kuid kordas, et päris suur summa on streigifondis olemas ja ametiühing saab toetuse maksmisega hakkama. Tingimuseks on, et inimene on streikinud juba sel nädalal, ametiühing pakub toetust uue nädala streigipäevade eest.

On inimesi, kes toetavad streikivaid õpetajaid ka rahaliste annetustega, lisas Voltri.

Täna valitsuskabineti istungil arutati taas selle üle, kas valitsus suudab leida lisaraha, et tõsta õpetajate palka. Otsust ei sündinud. Valitsus eesotsas peaminister Kaja Kallasega teavitas kokkuleppele mittejõudmisest täna õhtul ka EHL-i.

Peaministri sõnul oli kabinetis sisuline ja hea arutelu. „Haridusminister tuli reformide ettepanekutega – kuidas õpetajate töötingimusi parandada, kuidas tegeleda õpetajate töökoormuse vähendamisega, kuidas koolivõrku korrastada ja tõesti meil oli väga hea ja sisuline arutelu ning lähme sellega edasi,“ rääkis ta.

Kallas lisas, et haridustöötajate liidu esindajatele öeldi, et valitsuse ettepanek on neid sisulisi asju arutada, mis õpetajate probleeme lahendaks. „Kindlasti tuleb palga küsimus arutlusele siis, kui paneme kokku RES-i ja riigieelarvet järgmiseks aastaks, siis saame tervikpilti vaadata,“ ütles ta.

Voltri ütles Delfile pärast EHL-i volikogu, et streik jätkub, sest õpetajate nõudmistele ja soovidele pole vastatud.

„Räägitakse pikematest plaanidest ja kollektiivlepingu läbirääkimistest – oleme sellest loomulikult huvitatud, aga hetkel ei saa valitsust kuidagi usaldada ja ei ole kindel, et kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamisega kindlust tuleks,“ ütles Voltri.

„Selleks, et õpetajad mingit moodi saaksid uskuda seda, et läbirääkimistele on tuldud siiski heade kavatsustega ning mitte õpetajaid petma ja ütlema augustis RESi tegemisel, et ups, ei õnnestunud, jääb nullirida – siis selle kinnituseks ootame ikkagi, et valitsus leiaks minimaalse summa, et õpetajate töötasu ikkagi sel aastal tõuseks,“ rääkis Voltri ja lisas, et volikogu otsustas kindlalt streigiga jätkamist.